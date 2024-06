Júnior Colares “Aquecimento da Gaiolagem” de DJ Corvina, volta a viralizar na web

Wallace Felipe, mais conhecido como DJ Corvina, volta aos holofotes do sucesso com o seu hit ‘Aquecimento da Gaiolagem’. A música já foi entoada por, Anitta, Ludmilla e Dennis DJ já fizeram até remix da música juntos. E vários influenciadores já dançaram a música. O hit já foi parar em vários países da Europa e na Nigéria já é um sucesso com várias crianças dançando a música.

DJ Corvina começou trabalhando em uma rádio na comunidade Vila Cruzeiro, situada na Penha, zona norte do Rio, onde foi nascido e criado. Com o tempo, ele foi se destacando como produtor e DJ. Em 2007 foi convidado para ser DJ oficial do MC Smith, e fazendo uma performance de show numa bateria eletrônica conhecido como MPC.

Após dez anos ao lado de MC Smith, Corvina decidiu seguir carreira solo. Então, ele foi chamado pra ser DJ oficial do ‘Baile da gaiola’ na comunidade onde nasceu. Iniciou sua carreira aos 17 anos de idade, além de ter lançado o hit “Aquecimento Gaiolagem” e “Tropa do menino Rei” que emplacou nas parada de sucesso dentro e fora do Brasil.

A produção da música “Aquecimento Gaiolagem” deu certo até mais do que se esperava, porque atingiu não só o público alvo que é o pessoal das comunidades, dos bailes, etc, como também devido a mistura ter ficado tão boa e os elementos africanos tão bem dosados junto ao carioca. Que até o pessoal da África se identificou e abraçou a obra, vídeos de pessoas, principalmente crianças, dançando e cantando o “Aquecimento da Gaiolagem”, mostrando que a nossa conexão continua em alta, o que é motivo de muito orgulho para o Dj Corvina, estar podendo provar isso através da arte e com a ajuda da difusão da obra pela internet através das pessoas que consomem e gostam das produções.