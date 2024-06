Divulgação Michael Jackson sofreu com diversos problemas de saúde, além de um acidente que queimou boa parte de seu couro cabeludo

Era uma quinta-feira, dia 25 de junho de 2009, quando o mundo recebeu a notícia de que um dos maiores nomes da música de todos os tempos havia morrido. Há 15 anos, Michael Jackson deixava uma legião de fãs órfã, o Rei do Pop estava com sua turnê “This is It!” marcada, ingressos foram vendidos, mas o show nunca aconteceu.

O anúncio foi feito em março de 2009, em Londres, para cerca de 7 mil fãs e 350 jornalistas. Esta seria a sua turnê de aposentadoria e a expectativa era de que ajudasse o astro, endividado na época, quitasse suas contas.

“Estas serão minhas últimas apresentações em Londres. Quando digo ‘This is It!’ (É Isso!, em português), quero dizer exatamente isso”, afirmou o astro. Após a morte do cantor, os ensaios para os shows foram lançados como um documentário no mesmo ano.





A causa da morte

Michael Jackson morreu vítima de uma overdose de medicamentos para dor - propofol e benzodiazepina -, e o médico que tratava do astro, Conrad Murray, foi acusado e, em 2011, condenado à prisão por homicídio culposo (sem intenção de matar).

Uma vida cercada por boatos

O Rei do Pop teve boa parte de sua vida cercada por boatos, desde questões de saúde, até acusações de pedofilia. Os tabloides sempre estampavam qualquer notícia que envolvesse o astro em suas capas, com isso, em 1989 ele lançou a música “Leave me alone” (Me deixem em paz, em português) como uma resposta à imprensa tendenciosa.

Confira alguns dos boatos que cercavam o artista e saiba o que era mentira ou verdade.

Michael Jackson queria ser branco: mentira!

O primeiro vídeo clipe de um artista negro a entrar na programação da MTV foi “Billie Jean”, em 1983. De acordo com o presidente da gravadora CBS na época, Walter Yetnikoff (1933/2021), foi preciso ameaçar retirar todos os videoclipes de outros artistas da gravadora da programação para conseguir que “Billie Jean” fosse ao ar. O que foi uma grande revolução para a época.

A música estreou no álbum Thriller, que se tornou o disco mais vendido de todos os tempos com mais de 70 milhões de cópias - em tempos em que plataformas de streaming, como Spotify ou Deezer, eram inimagináveis!

Com o tempo, se tornou visível a mudança no tom de pele do astro, e começaram as acusações de que ele estaria “querendo se tornar branco”. Acontece que Michael Jackson tinha vitiligo e lúpus, duas doenças que podem afetar a pele.

O vitiligo muda a pigmentação de escura para clara, enquanto a lúpus deixa manchas vermelhas no rosto. Michael precisava usar cremes claros para tratar ambas as condições, por isso era inevitável que fosse frequentemente visto bastante pálido.

Em uma entrevista para a apresentadora Oprah Winfrey, Michael negou que tinha desejo de se tornar branco, deixando claro que sentia orgulho de ser negro: “Eu sou um negro americano, tenho orgulho de ser negro americano, tenho orgulho da minha raça”.

Michael Jackson não tinha nariz: mentira!

Foto: Epic Records Michael Jackson: jaqueta do cantor inspirada em 'Thriller' foi leiloada

Após a morte do cantor, o perito do Condado de Los Angeles, Ed Winter, que teve acesso à autópsia, negou os rumores de que Michael usaria um nariz de cera. “Os rumores são falsos. As pessoas gostam de dizer que ele tinha esse nariz de cera que tirava à noite e colocava de manhã. E, tipo, não é verdade”, disse à imprensa.

Foi comprovado, no entanto, que Michael tinha tatuado seus lábios para deixá-los mais rosados, escurecido as sobrancelhas e pintado o couro cabeludo de preto. Isso, porém, se deve a um acidente sofrido por Michael em 1984, nas gravações de um comercial para a Pepsi, onde o couro cabeludo do artista pegou fogo. O artista foi levado para o Centro Médico Cedars-Senai, em Los Angeles, onde foi tratado. Seus cabelos nunca mais voltaram a crescer naquela região.

Steven Hoefflin, médico particular do cantor à época, afirmou que o Rei do Pop teve queimaduras de segundo grau do tamanho da palma da mão e ainda uma pequena área com queimaduras de terceiro grau.

Michael Jackson era assexuado: mentira!

Foto: Reprodução / YouTube Michael Jackson: "They Don't Care About Us" superou a marca de 1 bilhão de views no YouTube - vídeoclipe foi gravado no Brasil

Lisa Marie Presley (1968/2023), casada com Michael de 1994 a 1996, afirmou algumas vezes que o sexo do casal era “muito quente”. A atriz Ola Ray, que estrelou o clipe “Thriller” revelou que teve relações sexuais com o artista na época em que trabalharam juntos.

A autora Theresa Gonsalves alegou ter sido namorada do cantor durante as filmagens do longa “O Mágico Inesquecível”, de 1978, e que os dois mantinham relações sexuais.

Lisa participou do clipe de "You Are Note Alone" ao lado do astro, em 1995, quando ainda estavam casados. Ao contrário de seu próximo casamento, com a enfermeira Deborah Rowe, a relação entre o Rei do Pop e a filha do Rei do Rock, Elvis Presley, foi muito positiva para o astro, embora o casamento tenha durado apenas dois anos.





Michael Jackson dormia com um tanque de oxigênio: mentira!

Divulgação Michael Jackson chamava a atenção com seus figurinos

Essa foi uma mentira que o próprio Michael inventou, para a divulgação do curta-metragem de ficção científica “Captain EO”, de 1986, dirigido por Francis Ford Coppola e escrito por George Lucas.

O público, no entanto, não entendeu a brincadeira e o boato de que o cantor só conseguiria dormir com um tanque de oxigênio ao lado de sua cama se espalhou pelo mundo.

Dividia o banheiro com um macaco: verdade!

Reprodução Michael Jackson com Bubbles em seu colo. O cimpanzé, hoje com 41 anos, tinha apenas 3 anos quando foi resgatado pelo astro de um centro de pesquisas

Michael Jackson resgatou um chimpanzé de três anos chamado Bubbles de um centro de pesquisas sobre o câncer do Texas em 1985. O animal passou a viver com o astro em seu rancho, Neverland, em 1988.

Bubbles dormia em um berço no quarto do artista, usava seu banheiro pessoal e até comia à mesa com os humanos, ao menos era o que dizia o próprio Michael. Tempos depois, o chimpanzé foi transferido para outro rancho, na Califórnia. Aos 41 anos, Bubbles vive no santuário Center for Great Apes, na Flórida.

Reprodução/Instagram Bubbles, o chimpanzé amigo de Michael Jackson, vive no santuário Center for Great Apes, nos Estados Unidos. O local não é abeto para visitação do público





Neverland foi vendida “a preço de banana”: verdade!

O famoso rancho de Michael Jackson recebeu o nome de Neverland em homenagem às histórias de Peter Pan, “o menino que nunca cresceu”. Apesar de sua história, a propriedade foi vendida em 2020, por um valor muito abaixo do que poderia: US$ 22 milhões.

O comprador foi o bilionário Ronald Burkle, cinco anos após a residência ter sido anunciada por US$ 100 milhões, caído para US$ 67 milhões em 2017 e para US$ 31 milhões em 2019. A desvalorização, em parte, se deve ao polêmico documentário “Deixando Neverland”, que acusa o astro de cometer crimes de pedofilia.

Michael Jackson e a “síndrome de Peter Pan”: verdade!

As acusações de abuso infantil contra o Rei do Pop o perseguiram por anos, embora nunca tenha sido encontrada nenhuma prova que o incriminasse - o próprio FBI investigou a mansão do artista e nenhuma evidência foi encontrada.

O especialista em saúde mental Dr. Stan Katz, que examinou Michael Jackson durante acusações de abuso sexual de crianças em 2003 afirmou que o astro não era um pedófilo, mas que sua mente havia regredido para a idade mental de um menino de 10 anos.

A atriz Elizabeth Taylor, amiga do astro, afirmou que “não havia nada de anormal na forma como Michael lidava com crianças. Não tinha nada sexual acontecendo. Nós ríamos como crianças e víamos muitos filmes de Walt Disney”.

Acredita-se que Michael tenha “voltado a ser criança” em sua fase adulta devido ao tratamento que recebia do pai, Joseph Jackson, durante a infância. O menino era proibido de brincar e era obrigado a ensaiar arduamente todos os dias, chegando a receber chicotadas caso errasse durante os ensaios. Em resumo: Michael Jackson não conseguiu viver sua própria infância.

Michael Jackson sofreu abusos sexuais na infância: mentira!

Divulgação Michael Jackson e o pai, Joe Jackson

Os rumores de que Joseph Jackson abusaria sexualmente dos filhos surgiram no bestseller “Michael Jackson: The magic and the madness”, de J. Randy Taraborrelli, lançado em 1991. Na obra, o biógrafo dizia que o boato contra o patriarca da família já circulava havia muitos anos na indústria.

Até mesmo La Toya Jackson, irmã de Michael, afirmou em sua autobiografia que ela e sua outra irmã, Rebbie, sofriam abusos sexuais do pai. Nenhum outro membro da família jamais confirmou os boatos e, anos depois, La Toya se retratou sobre as acusações.

O Rei do Pop falava abertamente sobre a violência física que sofreu do pai durante sua infância e adolescência. O próprio patriarca não negava, embora, para ele, chicotear não era uma agressão tão grave assim. “Eu o chicoteei com um interruptor e um cinto. Eu nunca bati nele. Você bate em alguém com uma vara”, disse Joseph Jackson.

Michael Jackson foi obrigado a se casar: verdade!

Reprodução Michael Jackson foi casado por dois anoas com Lisa Presley, filha de Elvis Presley, cohecido como o Rei do Rock

A polêmica relação entre o Rei do Pop e sua enfermeira Deborah Rowe, mãe de Paris Jackson e Prince Michael I. O anúncio de que os dois se casariam em 1996 pegou os fãs do astro de surpresa.

Amigos íntimos alegaram que os dois se conheciam desde 1986, quando os problemas de pele do artista começaram. O casamento, porém, foi uma “sugestão” de Katherine Jackson, a mãe do cantor, depois que Deborah engravidou pela primeira vez. O casal nunca chegou a viver sob o mesmo teto.

Reprodução Prince e Paris, os dois primeiros filhos de Michael Jackson, nasceram de uma mãe de aluguel, Debbie Rowe, que chegou a se casar com o cantor.