Reprodução/Instagram Flor lembra briga com Lívia Andrade nos bastidores do SBT: 'Queria esganar'

Flor e Lívia Andrade viviam em pé de guerra nos bastidores do SBT. Segundo a ex-jurada do "Show de Calouros" e hoje apresentadora, a briga entre as duas ainda era alimentada por outras pessoas.

"Eu queria esganar ela. As pessoas ficam inflamando também. Vinham me falar o que ela falou de mim. Eu ficava com raiva, e falavam para ela. Muita gente em volta alimentava isso. Claro que eu fiquei com raiva. Ela me chamava de cobra, jogava o auditório contra mim. Antes, a gente era amiga, ela me pedia sapato, a gente trocava roupa, eu levava presente pra ela. Aí eu me questionava porque aquilo estava acontecendo", relatou Flor, em entrevista ao "Papo com Dani".

A briga durou alguns meses até que ela mesma decidiu levantar bandeira branca. "Ficamos meses assim. Mas, depois, quando alguém vinha falar dela eu respondia que não queria ouvir. Na verdade, eu sentia um amor tão profundo por ela que um dia entrei no camarim decidida a fazer as pazes. 'Como eu vou fazer? tem que ser hoje', eu pensava. 'Lívia, você me perdoa?' E ela: 'oi?'. 'Você me perdoa? você errou muito comigo, muito, mas eu também errei com você".

