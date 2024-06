Reprodução Instagram - 13.6.2024 Caso é investigado pela polícia como "morte suspeita"

O cantor Nahim morreu no dia 13 de junho após sofrer uma queda na escada da casa em que morava em Taboão da Serra (SP). O caso é investigado pelo 1º Distrito Policial (DP) da cidade como "morte suspeita", já que o artista faleceu de causas não naturais.

A ex-esposa de Nahim, Andréia de Andrade criticou o "sensacionalismo" de veículos de imprensa que chegaram a insinuar que ela estaria envolvida na morte do cantor. Os dois estiveram juntos na noite anterior à fatalidade, quando comemoraram o Dia dos Namorados.

"Já tenho quatorze processos para serem feitos. Estou esperando sair o laudo de fato. Como foi uma fatalidade, o delegado não descarta a possibilidade dele ter sido empurrado, de ter entrado alguém lá. Só sei que eu não fui, a minha consciência está muito limpa", declarou em entrevista a Marie Claire.

"O que me dá força é saber que, primeiro, quem não deve não teme, então, estou tranquila, porque não devo. Até porque se estivesse envolvida, já era pra ter saído algo de imediato, porque não existe crime que demora para ser descoberto. Tem uma perícia, a gente tem uma investigação, a gente tem tudo por trás", acrescentou a empresária, que disse estar disponível para qualquer esclarecimento à polícia.

Andréia, porém, garante não estar abalada com as especulações. "Esses comentários não me afetam em absolutamente nada. O meu foco é lidar com a dor da perda, desse sentimento de vazio que sinto, dos questionamentos que me faço", desabafa.

Ela também afirmou que acredita que Nahim tenha misturado a medicação que tomava para dormir com álcool, o que pode ter provocado a queda. "O Nahim tomava remédio pra dormir e, quando ele tomava, ficava meio fora de si, não lembrava de absolutamente nada no dia seguinte. Ele tinha mania de beber com cerveja e acharam cerveja. Acho que ele dormiu no sofá, acordou e não lembrou da escada, não percebeu, por um momento. Devia achar que estava andando em linha reta, meio dormindo e, na hora de pôr o pé na escada, foi aí que ele teve a queda".



