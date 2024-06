Reprodução/Instagram Eliana chama a atenção com vídeo malhando

Nesta terça-feira (25), Eliana fez a primeira publicação no perfil do Instagram após a despedida do SBT . A apresentadora publicou um vídeo malhando e chamou a atenção.

A artista surgiu treinando na academia da mansão e deu o que falar ao destacar as curvas com um macacão fitness.

"Cuidando do corpo e da alma. Bora", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores não perderam tempo e rasgaram elogios. "Isso aí miga… 'no RH', mas com shape em dia…", brincou uma; "Um corpo é um corpo", disparou outra; "A mulher é uma gata", comentou uma terceira.





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp