Reprodução/Instagram Bárbara Evans chora ao ver pus em dreno usado no pós-operatório

Bárbara Evans caiu no choro em vídeo publicado nas redes sociais na tarde desta terça-feira (25). Ela ficou assustada ao refazer os curativos antes de trocar o dreno que retira líquido do abdômen.

"Olha a minha cara como fica depois de fazer curativo. O dreno tá com pus em volta. Que agonia. Deus, me ajuda. Tô com medo. Tô com medo de tirar esse negócio, tá doendo muito", declarou ela.

"Eu fui limpar, passei o sabonete que tem que passar, só que esse dreno é uma coisa muito agoniante. Meu Deus do céu. Vou tomar um calmante antes de ir, tô muito apavorada", acrescentou.

Bárbara passou por mamoplastia, abdominoplastia e lipoaspiração há cerca de uma semana.

"Começamos fazendo uma lipoaspiração nas minhas costas, o médico disse que caprichou na região do cofrinho, porque eu não tinha definição nessa área. Depois, ele pegou parte dessa gordura retirada na lipo, tratou e fez uma lipoenxertia glútea, pra dar um up e uma remodelada no bumbum, sem interferir no resultado da prótese que vocês já sabem que eu tenho faz muito tempo. Finalizada essa etapa, fomos para a parte frontal", relatou ela.



Bárbara Evans deu à luz em novembro os gêmeos Antonio e Álvaro. Ela também é mãe de Ayla, de dois anos.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp