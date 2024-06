Reprodução X, antigo Twitter - 25.6.2024 Gena Rowlands

Conhecida por ter dado vida à personagem Allie no icônico filme de romance "Diário de Uma Paixão", a atriz Gena Rowlands , de 93 anos, está com Alzheimer, doença neurodegenerativa que causa danos à memória. A condição é a mesma enfrentada pela personagem dela no longa-metragem ficcional.





A revelação de que Gena estava com Alzheimer foi feita pelo filho dela, o diretor cinematográfico Nick Cassavetes, em entrevista ao "Entertainment Weekly". Os dois, inclusive, trabalharam juntos em "Diário de Uma Paixão" . O cineasta comparou o diagnóstico da matriarca com a temática do filme.





"Consegui que minha mãe interpretasse a Allie mais velha, e passamos muito tempo conversando sobre Alzheimer e querendo ser autênticos com isso, e agora, nos últimos cinco anos, ela teve Alzheimer", destacou.





“Ela está com demência total. E é tão louco — nós vivemos isso, ela interpretou e agora é por nossa conta”, completou ele. Nick ainda pontuou que a avó, mãe de Gena, também teve Alzheimer. A causa da doença é desconhecida, mas médicos e pesquisadores defendem a possibilidade de que ela seja geneticamente determinada.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp