Reprodução: Instagram Influenciador comentou a respeito de momento inusitado nesta segunda (24)

Whindersson Nunes, youtuber e influenciador, contou sobre um encontro inusitado na tarde desta segunda-feira (24). "Eu aceitei tomar café com uma menina ela fez um tiktok, valha", escreveu ele no X, antigo Twitter.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Nunes se divertiram com o relato dividido. "Poxa, ser famoso às vezes é pessimo", avaliou um internauta."Talvez um vídeo com você tivesse mais valor do que um simples café da manhã, porque a sua presença em si não era o principal, mas sim a sua imagem", acrescentou uma segunda.

"Não se pode confiar em quem não convida para comer um cuscuz", brincou uma terceira. "Tem gente que não sae aproveitar as oportunidades, né? Infelizmente", considerou uma quarta.

Eu aceitei tomar café com uma menina ela fez um tiktok valha — Whindersson (@whindersson) June 24, 2024

Após isso, o influenciador publicou uma foto de uma conversa anônima em que a pessoa afirma que o chamou para um outro tipo de encontro. No entanto, Nunes não compareceu ao local.

"Eu chamei para um boteco raiz no interior de Goiás e não faria isso [postar no TikTok]. Não dá valor para a pessoa certa, né", disse a pessoa anônima ao influenciador. O youtuber, então, respondeu a mensagem com bom humor. "É que eu gosto de café", ironizou Whindersson.

