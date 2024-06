Reprodução Instagram - 23.6.2024 Jill Halfpenny

Conhecida pela atuação em “Eastenders”, “The Red King” e “Coronation Street”, a atriz britânica Jill Halfpenny , de 48 anos, surpreendeu os espectadores ao revelar que ficou obcecada por sexo depois que o marido, Matt Janes , morreu em 2017.



As declarações foram dadas em entrevista ao podcast “Mid Point”. “Foi muito chocante para mim. Depois que Matt morreu, tive quase essa obsessão, esse apetite voraz de fazer sexo”, lembrou ela, que foi campeã da versão americana do “Dança dos Famosos”.



Jill ainda revelou que passou a se sentir culpada por conta dos desejos sexuais frequentes que estava tendo. No entanto, a britânica pontuou que começou a se tranquilizar quando viu que não era a única mulher a passar por essa situação.



“Eu estava tipo, ‘que pessoa terrível, que pessoa horrível eu sou’. E então, quando entrei na Internet, vi centenas de mulheres dizendo que ‘sim, absolutamente sentiam o mesmo'”, explicou.



Mesmo com o “apetite voraz por sexo”, a atriz ressaltou que não correspondeu aos desejos. “Felizmente para mim, não agi de acordo. E então fui para o outro lado e fiquei tipo, não interessada, nem mesmo um vislumbre”, finalizou.

