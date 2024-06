Reprodução/Instagram - 15.03.2024 MC Mirella

A cantora MC Mirella fez aniversário no dia 8 de junho e nesta segunda (24) a artista dará uma festa para comemorar mais um ano de vida. A morena, então, postou um vídeo sobre algumas regras que os convidados devem seguir durante o evento.

Segundo ela, tirar fotos com artistas será proibido, para que os famosos não sejam incomodados. "Já vou avisar aqui que não pode ficar tirando foto com os artistas ou ficar tietando na festa", iniciou a funkeira.

"É para curtir, então vai curtir o seu rolê! Deixem as pessoas curtirem a festa. Depois no final, se a pessoa quiser e não incomodar, aí sim pode tirar. Espero a compreensão de vocês", ordenou.

Mirella afirmou que passou a instrução para os seguranças, que ficaram de olho nas pessoas que quebrarem a regra estabelecida pela cantora. De acordo com a artista, se um convidado for pego tietando um famoso, ele será obrigado a desligar o aparelho ou terá que cobrir a câmera. "Não vou pegar o celular. Pode levar o celular, mas não fiquem tietando", disse.



"Não quero ficar chamando a atenção de ninguém e não é por mal, mas é que se acontece isso os artistas podem querer ir embora, porque não conseguem curtir", argumentou ela.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.