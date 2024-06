Reprodução Isabella Santoni

A atriz Isabella Santoni ficou revoltada no último domingo (23) ao constatar diversas bitucas de cigarro em uma praia reservada na ilha de Vis, na Croácia. A artista está em uma viagem de lua de mel com o marido Henrique Blecher.



Através dos Stories do Instagram, Isabella Santoni reprovou o comportamento de jogar restos de cigarro na paisagem natural da praia em que estava curtindo o dia. Em outros momentos, ela já deixou claro ser grande defensora do meio ambiente.

"Revoltante ver a quantidade de kimba de cigarro que o ser humano é capaz de jogar na natureza. Isso aqui porque a gente tá numa parte privada, cabaninha... E mesmo assim, é uma falta de educação, de cuidado com a natureza num paraíso desse. Muito triste, sério", declarou.

Na rede social, a atriz mostrou com detalhes as bitucas jogadas em meio às pedras que fazem parte da natureza do local. "Surreal, em todo lugar do mundo, só deixando claro que eu odeio fumantes mal-educados", reforçou.

Isabella Santoni em lua de mel na Croácia pic.twitter.com/OtYzR4aOwh — wandinha (@wandinhacortes) June 24, 2024





Isabella Santoni curte "Blue Cave" Reprodução Isabella Santoni e o marido na Croácia Reprodução Isabella Santoni na Croácia Reprodução Isabella Santoni na Croácia Reprodução Isabella Santoni na Croácia Reprodução Isabella Santoni na Croácia Reprodução Isabella Santoni e o marido durante lua de mel Reprodução Isabella Santoni curte "Blue Cave" Reprodução Isabella Santoni curte "Blue Cave" Reprodução Isabella Santoni na Croácia Reprodução