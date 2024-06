Reprodução/Instagram Claudia Ohana chama a atenção com desfile de maiô decotado

Claudia Ohana exibiu a boa forma com foto de maiô no perfil do Instagram nesta segunda-feira (24). A atriz chamou a atenção dos seguidores, que fizeram questão de elogiar.

Nas imagens, a artista fez um desfile ostentando um decote e os recortes da peça. Ela ainda completou o look com kimono.

"Livre, leve, solta", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores não perderam tempo e comentaram: "Linda como sempre", disse um; "Brilho e luz e perfeição", disparou outra; "Poderosa", afirmou uma terceira.

