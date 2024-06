Reprodução: Instagram Ariel Jacobowitz e Eliana

Ariel Jacobowitz, diretor do SBT, postou uma carta aberta para Eliana no último sábado (24). A apresentadora sairá da emissora e, por isso, ganhou um texto emocionante do colega. "Nossa última foto neste cenário. Nosso último programa no ar neste domingo na tela do SBT", iniciou ele.

"Nosso último domingo juntos trocando emoções ao telefone! E que emoções! Passa um filme na cabeça. Lembro da nossa primeira conversa na sua casa, lembro do nosso almoço japinha toda quarta, dia de gravação, passando a vida e passando o programa ao mesmo tempo", prosseguiu.

"Nossa história cruzou a linha do profissional. Tivemos nossos filhos na mesma época, dividimos essas experiências, viajamos de férias juntos, festas de família, batizados, aniversários. Aliás, meu amigo, que você conheceu no meu aniversário, se tornou seu marido e pai da Manu", detalhou Jacobowitz

O diretor, então, revelou que ele e Eliana já se desentenderam enquanto trabalhavam juntos. "Brigamos sim. Discordamos sim. Tivemos nossos tropeços e dificuldades. Mas demos a volta por cima, demos muita risada. Brindamos a vida", ressaltou.

"Celebramos nosso sucesso, ano a ano, do nosso jeito! E seguimos em frente sempre pensando no melhor para cada um e para o programa. Aliás, juntos, melhoramos e crescemos, um com o outro, ao longo desses anos. Respeito e admiração sempre existiu e sempre continuará existindo", se emocionou.

"Temos os mesmos princípios. Tinha que ser. Nesse domingo vai ao ar um resumo lindo do que fizemos juntos nesses anos todos para vocês! Nosso domingo era dedicado a vocês! Não é um fim. É uma celebração de uma história e uma jornada que foi muito mágica!", finalizou o diretor.

Nos comentários da publicação, Eliana se emocionou com o relato do colega de profissão e o respondeu. "Obrigada, Ari, pelo lindo relato de tantos anos. Principio, respeito e construção sao as bases desta relação que em altos e baixos nunca deixaram de existir, pois somos profissionais e amamos nosso ofício", começou ela.

"Obrigada pela entrega ao programa, juntamente com nossa maravilhosa equipe. Sem eles não seria possível. E amanhã, domingo, será mais um grande dia de celebração e viver a vida!! Um brinde, só para não esquecer os bons costumes. Te desejo muito sucesso, sempre!", agradeceu a apresentadora.

