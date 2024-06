Reprodução Chay Suede dá invertida ao responder comentário indelicado: 'Velho'

O ator Chay Suede foi surpreendido nesta segunda-feira (24) ao se deparar com um comentário indelicado sobre ele durante uma dinâmica de interação com outros usuários. No Instagram, o artista deu uma invertida com uma resposta bem-humorada.

Através da rede social, Chay Suede abriu uma caixinha de perguntas para interagir com os seguidores, quando recebeu a mensagem inesperada: "Você está ficando velho, né? Agora que reparei."

Sem perder o bom humor, o galã respondeu: "Eu espero que tenha sido sobre meu aniversário que está chegando essa semana, não é? Tenho certeza que foi isso que você quis dizer, não é? Obrigado, viu?", disse no vídeo publicado nos Stories.

De nome de registro Roobertchay Domingues da Rocha Filho, o artista fará 32 anos no próximo domingo (30).

Chay Suede com a filha Maria Reprodução/Instagram Chay Suede com o filho José Reprodução/Instagram Chay Suede com o filho José Reprodução/Instagram Chay Suede com os filhos, José e Maria Reprodução/Instagram