Reprodução Ignorada? Vídeo de Anitta em evento internacional viraliza; assista

Nas redes sociais, um vídeo de Anitta no desfile da Schiaparelli, durante a semana de alta costura de Paris, está dividindo opiniões. Nesta segunda-feira (24), a brasileira esteve presente na primeira fileira do evento, sentando-se ao lado de Kylie Jenner e da atriz Selma Blair. Internautas estão acusando as estrangeiras de ignorarem a voz de 'Girl From Rio'.

Na cena polêmica, Anitta se vira para cumprimentar Kylie Jenner com um 'tchauzinho', no entanto, a herdeira do clã Kardashian-Jenner mal parece notar a cantora. Entre elas, Selma Blair estava virada, com a atenção completamente voltada para Kylie e de costas para a artista brasileira.

O corte de pouco menos de um minuto foi o suficiente para internautas dividirem opiniões sobre a situação. "Gente, não dá para tirar conclusões com vídeos de segundos. Mas parecia que estavam ignorando e não tendo essa intimidade não", apontou uma usuária do Instagram.

"Me senti desconfortável como no ensino médio com essa ignorada que ela levou. Até o corpo para o lado oposto a mulher [Selma] virava", comentou outra internauta.

Alguns usuários da rede de Zuckerberg tiveram outra percepção. "Deu para entender que ela estava dando tchau para outra pessoa, não para Kylie. Depois do tchau ela ainda faz um gesto de que estava falando com outra pessoa", avaliou um.

Os fãs de Anitta saíram em defesa da cantora. "A querida do meio zero educação, né", analisou uma internauta. "Anitta nem precisa forçar amizade com esse povo, ela é maior", comentou outro usuário.

Assista ao vídeo:

Anitta sendo totalmente ignorada por Kylie Jenner e Selma Blair no desfile da Schiaparelli pic.twitter.com/jgoI7QSebd — Pop Charts News (@PopNewsSSS) June 24, 2024