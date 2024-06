Reprodução Denilson lamenta morte da sobrinha de 9 anos: 'Sem entender'

O ex-jogador e comentarista Denilson lamentou a morte da sobrinha Lorena de Oliveira Godoy, de 9 anos. No domingo (23), ele se despediu da garota publicando uma homenagem no Instagram.



"Mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender… Titio te ama e vou sentir saudades do ‘bençaaa titiooo’. Deus sabe de todas as coisas e sei que você está aí no paraíso e em paz", desabafou o comentarista da Band.

Em outro trecho da publicação, ele pede para que Deus fortaleça a família neste período de luto. "Que o senhor nos dê força pra seguir e minha irmã, eu te amo muito e vou estar como sempre do seu lado", direcionou para Débora de Oliveira.