Reprodução/Globo Dança dos Famosos: relembre artistas detonados por darem notas baixas

A participação de Nathália Dill na Dança dos Famosos do último domingo (16) gerou polêmica nas redes sociais. A atriz foi acusada de provocar a eliminação de Juliano Floss após dar 9,9 para a apresentação do tiktoker.

"Só vou te dar 9.9 por causa da cotovelada que teve aqui bem no início. Aí, eu tenho que ser honesta. Só por isso", explicou a artista como jurada do quadro do Domingão com Huck.

Porém, Nathália não foi a única celebridade que foi criticada por não ter dado a nota máxima para os participantes.

Letícia Colin

A atriz Letícia Colin também causou confusão na temporada de 2024 ao dar 9.8 na fase de grupos, composto por Lexa, Gabriela Prioli, Matheus Fernandes e Micael Borges. Nas redes sociais, Colin se justificou após a polêmica.

"Senti, observei, presenciei e dei a nota. É sobre estar lá, não sobre ignorantemente e alienadamente dar 10. A vida é mais saborosa do que isso, é dinâmica, livre, democrática", disse ela.

Carolina Kasting

Em 2017, a atriz foi alvo de críticas ao avaliar a dança de Mariana Xavier com a nota 9. Em um desabafo, Carolina Kasting contou que não recebeu o tipo de mensagens nem quando fez vilãs nas novelas.

"Quando comecei minha carreira na televisão, não existia internet, muito menos redes sociais e isso não impediu que eu fosse ameaçada de morte porque minha personagem era a antagonista da trama das nove na Globo. Os tempos vão mudando e a forma das pessoas colocarem seu ódio para fora também. (...) Acredito que, diferente do que a maioria parece acreditar, a internet não é um lugar sem lei, não se pode fazer qualquer coisa na internet, não se pode agredir os outros. Leis básicas de convivência e respeito com o próximo deveriam ser respeitadas", escreveu.

Fernanda Paes Leme

Paes Leme não sofreu com as críticas da internet, mas recebeu o unfollow de Isabeli Fontana no Instagram. A apresentadora deu uma nota 9.8 durante a participação da modelo no quadro e revelou a mágoa.

