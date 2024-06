Reprodução Maconha? Cigarro suspeito de Zé Felipe chama atenção e cantor reage

O cantor Zé Felipe virou alvo de dúvida dos fãs nesta sexta-feira (21), após ser filmado por Virginia Fonseca fumando um cigarro suspeito, diferente do enrolado em papel branco tradicional. Nas redes sociais, internautas questionaram se a substância seria maconha, produto criminalizado no Brasil.

Mais cedo, Virginia Fonseca seguiu a praxe de compartilhar todos os detalhes do dia-a-dia com os seguidores do Instagram. Acontece que a influenciadora acabou mostrando o marido com um cigarro por entre os dedos.

Nas mensagens privadas, uma seguidora alertou Virginia Fonseca sobre a desconfiança que a publicação poderia gerar em outros internautas. "Eita Vi, e aquele baseado na mão do Zé, mulher? Apague antes que saia nos sites de fofoca", aconselhou.

Após receber a dica, Virginia mostrou o marido novamente e o deixou se explicar sobre o conteúdo do cigarro. "Deixa eu te falar, o povo está achando que você estava fumando baseado hoje cedo", disse a influenciadora. "Como assim? Não, é cigarro orgânico. Achou que era bomba é?", respondeu Zé Felipe em meio aos risos.