Mulher do goleiro da Seleção explica barraco com Jaquelline Grohalski

Lais Moraes, esposa do goleiro Ederson, da Seleção Brasileira, se manifestou nesta sexta-feira (21) para explicar a confusão envolvendo a campeã de 'A Fazenda 15', Jaquelline Grohalski. No relato, a influenciadora apontou despreparo e falta de educação da ex-peoa durante o evento São João de Caruaru.

Através dos Stories do Instagram, Lais publicou uma sequência de vídeos onde relembra o primeiro contato que teve com Jaquelline Grohalski, que estava trabalhando como entrevistadora na festa.

"Aconteceu uma situação que eu vou contar agora para vocês que não é do jeito que a pessoa está contando, né? [...] Fomos convidados para ir até o camarim dos artistas que se apresentaram. A gente foi lá, o Ederson, super simpático, fez fotos com todo mundo que foi até ele pedir. Quando ele saiu [do camarim], veio um veículo de comunicação pedir para ele dar entrevista. Ele parou, deu entrevista e, nesse momento, eu estava ao lado da repórter que queria fazer entrevista com ele", iniciou.

Segundo a influenciadora, durante os minutos que esperou o marido terminar de dar entrevistas, ela escutou Jaquelline Grohalski e parte da equipe dela zombando do nome do goleiro.

"A conversa dela me chamou atenção, porque ela começou a falar 'Ederson'. Aí eu virei minha atenção para ali e eu só escutei assim: 'Ederson quem? Ederson? Ederson, jogador? Ederson? Que nome esquisito'. Aí, na hora, eu virei, já me subiu aquela... aquilo começou a me deixar irritada".

Devido aos comentários zombando do jogador, Lais voltou para o camarim e aconselhou Ederson a não dar entrevista para a ex-peoa Jaquelline. Uma pessoa da equipe dela foi questioná-la, e ela sinalizou que não iria liberar o marido para falar.

"Ele passou [por Jaquelline] e ela gritou 'estrelinha'. Na hora que ela gritou 'estrelinha', a única coisa que eu falei para ela foi 'E você é sem educação'. Ela gritou de novo 'estrelinha', aí eu [repeti] 'você é sem educação'. Só que me tiraram dali, me puxaram e eu fui embora", detalhou.

"Ela não tem obrigação nenhuma, claro, de conhecer todo mundo que ela vai entrevistar. Não tem como, eu não conhecia ela... Só que a falta de respeito com a pessoa que ela queria entrevistar foi a questão. Eu acho ela sem educação, despreparada e desinformada. E ela não é profissional. Era isso que eu queria ter falado ontem na cara dela, só que me puxaram", completou.

Entenda a confusão

Mais cedo, Jaquelline Grohalski chamou atenção dos internautas ao relatar ter sido menosprezada pelo goleiro Ederson.

"Sabe o que me deixa triste como pessoa, na verdade, como mulher? Presenciar uma mulher diminuindo a outra. Hoje vivi uma situação muito triste e desconfortável. Esperei meus colegas entrevistarem um goleiro da seleção brasileira e, quando chegou a minha vez, fui desprezada. Achei muito desagradável da parte da equipe do jogador, mas depois percebi que era sua esposa", escreveu no X, antigo Twitter.

"Saí de casa para trabalhar, não para procurar problemas, muito menos macho. Mulheres nunca devem diminuir umas às outras para se sentirem melhores. Respeito é fundamental, e todos devemos praticá-lo com o próximo. Dói tanto sair de casa para trabalhar e ser humilhada e maltratada por outra mulher! Como dói, especialmente eu, que sempre luto pelos direitos de igualdade na sociedade!", acrescentou.

Lais Moraes, Ederson e filhos Reprodução Lais Moraes e Ederson Reprodução Lais Moraes e Ederson Reprodução Lais Moraes e Ederson Reprodução Lais Moraes, Ederson e filhos Reprodução Lais Moraes e Ederson Reprodução Lais Moraes e Ederson Reprodução