Reprodução Cariúcha é contratada pelo SBT após rejeição em 'A Fazenda 15'

Cariúcha, apresentadora do "Fofocalizando" (SBT), precisou passar por uma cirurgia de emergência nesta sexta-feira (21), após ser internada na madrugada devido à ocorrência de sangramentos. A ex-peoa de "A Fazenda" foi submetida a uma cirurgia de sete horas para a retirada de 17 miomas, tumores uterinos benignos formados por tecido muscular. Ela está na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital São Luiz, sem previsão para receber alta.

A influenciadora foi resgatada pelo empresário Irinaldo Oliver, que mora no mesmo condomínio que ela, localizado no bairro Morumbi, zona oeste de São Paulo. Cariúcha foi encontrada com muito sangramento abdominal. As informações são do Portal Leo Dias.



"Ela começou a sentir fortes dores na barriga e me chamou no apartamento dela, porque moramos no mesmo condomínio. Eu fui ao apartamento e ela estava sangrando muito. Às pressas, corri para o hospital próximo do Morumbi mesmo. Tentaram dar medicamento, soro, enfim, para tentar diminuir a hemorragia, mas aí viram que não estava baixando e aí teve que interná-la e está no centro cirúrgico. Entrou no centro cirúrgico por volta das 8 horas da manhã", relatou Oliver.

De acordo com o amigo dela, essa não foi a primeira vez que a apresentadora precisou de ajuda médica para tratar os miomas, entretanto, somente hoje o problema se manifestou de forma severa. "Ela tem miomas, que sempre ataca. Desta vez veio muito forte", explicou.

Cariúcha virou peça-chave do SBT contra Globo e Record:

Meme na Globo, cancelada na Record e aplaudida no SBT. É assim que a trajetória de Cariúcha pode ser analisada na televisão. Após altos e baixos em outros canais, a apresentadora reverteu o próprio cancelamento e se tornou uma figura recorrente na grade do SBT. Reprodução O primeiro grande passo da eterna ‘Garota da Laje’, apelido conquistado depois de ter viralizado no ‘Profissão Repórter', da Globo, foi se tornar uma das titulares do vespertino 'Fofocalizando'. O programa, que é conhecido pela dança das cadeiras entre apresentadoras, agora conta com Cariúcha diariamente. Reprodução/Instagram O SBT apostou mais fichas na também cantora quando percebeu o apelo do público por ela. Além de elevar os índices de audiência das atrações que participa, ela é um fenômeno de repercussão virtual. Reprodução/Instagram Em todos os programas nos quais é convidada, a artista acaba protagonizando uma ‘pérola’ e sendo motivo de memes e piadas que repercutem nas redes sociais. Reprodução SBT No noturno de Ratinho, Cariúcha viralizou após cantar a canção gospel 'Campeão', interpretada originalmente por Jamily. Provando que não faz sucesso apenas na web, a apresentadora e também cantora foi ovacionada pelo auditório, que contava com mulheres de várias idades. Reprodução SBT Gafe com Regina Volpato? Ao expor que pretendia colocar silicone, a ex-peoa de ‘A Fazenda’ argumentou que havia dado ‘muito leite’. Regina Volpato, que apresenta o novo ‘Chega Mais’, perguntou se ela tinha filhos. Cariúcha surpreendeu ao responder que não e entregar que ‘dava leite’ para ‘os machos’. O momento virou meme entre os internautas. Reprodução SBT A apresentadora também esteve no dominical apresentado por Celso Portiolli em fevereiro deste ano. Ela levou o público e o apresentador aos risos durante toda a participação dela. Na ocasião, estava no quadro 'Passa ou Repassa'. Reprodução SBT Ganhou simpatia da herdeira de Silvio ao participar do longevo 'Programa do Silvio Santos', apresentado atualmente por Patrícia Abravanel. Ao lado de Léo Dias, competiu no tradicional 'Jogo das 3 pistas' e foi aclamada pelo auditório e por Patrícia. Reprodução SBT Virou uma carta coringa para o SBT. Na luta para subir os números de audiência e de repercussão virtual, a emissora de Silvio Santos tem apostado em Cariúcha na disputa contra a Rede Globo e a Record. Reprodução Instagram