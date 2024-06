Reprodução/SBT/TV Globo Flor Fernandez e Lívia Andrade

A ex-integrante do Jogo dos Pontinhos, do Programa Silvo Santos, Flor Fernandez, abriu o jogo de como era a relação com a colega de trabalho Lívia Andrade durante a participação na atração. A apresentadora, que dividiu bancada entre 2011 e 2020, afirma que teve altos e baixos com a loira.



Em uma entrevista com Daniela Albuquerque ao Sensacional, da RedeTV!, Flor afirma: "No começo queria esganar ela, mas entendi que, quando dois brigam, é porque as pessoas ficaram inflamando. Acho que eram as pessoas em volta, fiquei com raiva, ela me chamava de cobra e jogava o auditório contra mim".

Flor continua: "Quando alguém vinha falar [da Lívia], eu dizia: 'Não quero ouvir. Ela está chateada? Resolvo isso, é problema nosso'."

Entretanto, ela diz que, com o passar do tempo, a relação das duas começou a melhorar: "Começou assim e acho que, depois de dois meses, senti um amor tão profundo por ela, que teve um dia que entrei no camarim e falei: 'Lívia, me perdoa? Você errou muito comigo, mas também errei com você e, se eu tenho o Deus que digo ter, não poderia ter feito o que fiz. Você me perdoa? Acabou ali, aprendi muito com ela".

Flor e Lívia também integraram o time do Fofocalizando, porém, em épocas distintas. Atualmente, Lívia é contratada da Rede Globo, sendo uma das comentaristas do Domingão com Huck ao lado de Dona Déa Lúcia. Flor, por sua vez, está fora do ar após a demissão do SBT.

