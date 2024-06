Mayra Dugaich Juliette

A artista Juliette rebateu, nesta sexta (21), as críticas que recebeu pelo lançamento da música Vem Galopar. Com referência à canção "Pagode Russo", de Luiz Gonzaga, a cantora disponibilizou a faixa recentemente para o São João e dividiu opiniões devido ao seu contéudo lírico.



Em resposta à revista Quem, a cantora argumentou que os haters têm ajudado no crescimento da música nos serviços de streaming, como o Spotify e a Apple Music. "Demais! Continuem falando mal", disse.

"Mas, quer escutar música para meditar a letra? [Escute] Amor de São Juão, que é mais filosófica. De resto, vamos galopar para dançar e ser feliz", recomendou ela. A cantora estreou o álbum "São Juão (Ao Vivo)", em homenagem ao feriado de São João. Além de "Vem Galopar", a musa regravou "Dano Sarrada", de Marina Sena, e "POCPOC", do DJ Pedro Sampaio.

Juliette foi a ganhadora do BBB 21 e, após o término do reality show, a participante se jogou no mundo da música. No mesmo ano, a cantora lançou um EP autointitulado com produção da artista Anitta.

