Reprodução: Instagram Cantora e influenciadora estão namorando atualmente

A cantora Lauana Prado assumiu o relacionamento com a influenciadora Tati Dias em entrevista ao PodDelas na última quinta (20). A artista revelou como pediu a ex "Dé Férias Com o Ex" em namoro.

Ao podcast, a musicista contou que Tati a levou para um passeio de helicóptero e a surpreendeu com o pedido de namoro escrito nos prédios. A artista foi levada para o Aeroporto do Campos de Marte e ficou sem entender. Prado então pensou que estava indo para um show, quando descobriu que seria pedida em namoro.

"Me colocaram dentro de um helicóptero. Acredita? Pensei: 'O que estou fazendo aqui dentro, essa menina é maluca'. E ela [Tati] morre de medo de voar", testemunhou Lauana Prado.

"Já que estamos aqui, vamos dar um passeio em São Paulo. Vendo os prédios, estava escrito: 'Namora comigo?'", detalhou ela. Antes da relação com Tati Dias, a cantora Lauana Prado namorava com a influenciadora Veronica Schulz.

