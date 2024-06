Reprodução/Columbia Pictures/Instagram Milla Jovovich como Leebo, em 'O Quinto Elemento, de 1997, Bianca Censori em junho de 2024, e Kim Kardashian em 2019

Bianca Censori, esposa de Kanye West - que atende pelo nome artístico Ye - chamou a atenção em sua viagem à Paris, na França, ao aparecer vestindo um maiô fio-dental, enquanto o rapper cobria o corpo inteiro com uma roupa branca. A modelo ousou ainda mais ao diminuir a vestimenta, e deixar os seios cobertos apenas por uma camada de fita adesiva, garantindo um look para lá de ousado para a modelo - que já é habituada a andar por aí com figurinos bastante exóticos.

Nas redes sociais, além de admirar a sensualidade da modelo australiana, internautas apontaram a semelhança do visual com o figurino usado pela atriz Milla Jovovich no filme “O Quinto Elemento”, incluindo a cor do cabelo.

Outra semelhança que os internautas não deixaram escapar foi a de um look usado por Kim Kardashian, ex-esposa de Kanye West, em 2019. Bianca foi acusada de tentar roubar o estilo da socialite.

No entanto, muitos internautas, fãs da arquiteta, admiraram sua ousadia. O marido, em sua conta oficial no X, afirmou que ela estava “a maior gostosa de todos os tempos”.

Bianca Censori saliendo de un restaurante en París 👀 pic.twitter.com/sX7Vz6JUKl — HIGHXTAR. (@highxtar_) June 21, 2024

Confira as fotos:

Bianca Censori está em Paris, com Kanye West Reprodução/Instagram Nem todos foram contra o look ousado de Bianca Censori Reprodução/X Bianca Censori Reprodução/Instagram Nem todos foram contra o look ousado de Bianca Censori Reprodução/X