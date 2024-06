Reprodução/Peacock Ben Affleck em entrevista ao ator Kevin Hart

Ben Affleck deu declarações sobre sua vida ao lado de Jennifer Lopez, em meio aos rumores de que o casal estaria se divorciando. Em entrevista ao programa Hart to Heart, do ator e comediante Kevin Hart, o astro de 51 anos disse que precisou se ajustar para conviver com a esposa que, por ser “muito famosa”, está frequentemente no alvo dos paparazzi.

“Fomos a algum lugar juntos - eu não lembro porque ela é muito famosa, e ela criou isso - as pessoas a amam, e ela realmente representa algo importante para elas”, disse Affleck. “[Para mim] as pessoas soam como: ‘Hei, eu gosto do seu filme’, e então elas a veem e ‘AAAHHHH! J-LO!’”, gritou o ator. “Isso é incrível, você entende o que eu quero dizer?”

Ele então relembrou de uma ocasião em que a família se reuniu para assistir a uma peça na Times Square, em Nova York (EUA). “Saímos do carro, e eu pensei, 'F*, querida, vamos nos atrasar, temos que andar um quarteirão e meio'. [Jennifer] estava como: ‘Tudo bem!’, ela não disse nada”, continuou o ator. “Saímos com ela, todas as crianças, pela Times Square, e tudo foi como ‘dane-se’.

Affleck é pai de três filhos com a ex-esposa, Jeniifer Garner: Violet, de 18 anos, Seraphina, de 15, e Samuel, de 12. Enquanto Jennifer Lopez é mães dos gêmeos Max e Emme, de 16 anos, fruto de seu antigo relacionamento como cantor Marc Anthony.

Reprodução/Peacock Ben Affleck em entrevista ao Heart to Hart, apresentado pelo ator Kevin Hart

O ator costuma ganhar manchetes nessas ocasiões em que é fotografado ao lado de sua família, por sempre aparecer com uma expressão mal-humorada, contudo, ele aproveitou para explicar que isso ocorre devido a sua timidez.

“Eu não gosto de muita atenção. É por isso que as pessoas me veem como: ‘Por que esse cara está sempre irritado?’ É porque alguém apontou uma câmera para a minha cara, e eu pensei: ‘Ok, lá vamos nós.”

Apesar de ter falado sobre sua companheira na entrevista, Ben Affleck não tocou mencionou nada sobre a situação atual de seu casamento com a estrela pop. Rumores apontam que eles estão vivendo em casas separadas há cerca de um mês. No início de junho, eles colocaram a casa onde moravam juntos à venda.



