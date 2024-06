Reprodução Zeca Camargo é demitido da Band

O apresentador Zeca Camargo foi demitido da Band e não faz mais parte do programa "Melhor da Noite". Nesta sexta-feira (21), o jornalista apareceu nas redes sociais para anunciar a saída da emissora. "Acabo de saber que a gente não vai seguir nesse programa, que eu não sigo nesse programa", avisou aos fãs.



"Ontem mesmo recebi, de uma pessoa supercarinhosa da plateia aqui do nosso queridíssimo Melhor da Noite, essa sacolinha com um presente [que diz] 'Você é incrível e eu acho que é uma excelente frase para gente encerrar nossa relação", iniciou, em um vídeo publicado no Instagram.

"E eu queria, de fato, primeiro agradecer toda essa equipe incrível do Melhor da Noite, que me inspirou pra caramba, a Bandeirantes, a generosidade da Bandeirantes esse tempo todo, a Glenda, que é uma parceira maravilhosa, e você, sobretudo, que me acompanhou esse tempo todo, sempre com essa alegria, essa inspiração, renovação", falou o apresentador.

Com a não renovação do contrato, Zeca Camargo já idealiza outros planos para a carreira. "Mas agora vamos para outros rumos, vamos em frente, sempre inventando, sempre tendo outras ideias e sempre acreditando que a criatividade está acima de tudo, e a nossa vontade de fazer a diferença na vida dos outros também".

O apresentador também revelou gratidão pela emissora que o contratou por quatro anos. "Muito obrigado, Band, muito obrigado, Melhor da Noite, muito obrigado, Glendinha. E a gente se vê em uma outra empreitada, que eu já tô tendo uma ideia aqui, e eu conto a você antes de tudo! Você é tão incrível quanto eu", completou.

Quem deverá assumir o comando da apresentação ao lado de Glenda Kozlowski, é o jornalista Rodrigo Alvarez. As informações são do colunista do R7 Flávio Ricco.