Reprodução/Instagram A influenciadora se compara com a aparência de Bianca e Anitta





A influenciadora M aya Massafera comparou sua aparência física com a de Anitta e da empresária Bianca Andrade , em comentário deixado em uma publicação do Instagram.

Tudo começou com uma internauta que comentou no vídeo em que Bianca, dona da empresa de maquiagem Boca Rosa Beauty , aparece maquiando Anitta. "Imagina nascer igual a Bianca Boca Rosa e a Anitta", disse a seguidora.

Em seguida, Maya respondeu o comentário da fã, dizendo que é uma mstura da influenciadora e da cantora. "Não precisa. Só contratar os mesmos cirurgiões. Eu, por exemplo, sou a mistura das duas (risos)", apontou a influenciadora.

Recentemente, Maya Massafera usou as redes sociais para refletir sobre os falas transfóbicas que vem sofrendo na internet. A influenciadora desabafou sobre as dificuldades que enfrentou durante o processo de transição e refletiu sobre as cobranças em relação a sua aparência e seus posicionamentos.

"Muitos falam que tenho que fazer 'tal coisa' senão vou ficar parecendo travesti. Meu amor, eu sou travesti, eu sou trans. Tá tudo bem eu parecer o que eu sou. Temos indígenas, negras, loiras. Temos diversos tipos de mulheres e eu sou uma delas. Sou trans. Tudo bem eu parecer trans. Isso não me faz menos e nem mais mulher. 'Você não tem útero'. Oxi, quantas mulheres nascem sem útero?! Nem todas mulheres têm dez dedos, nem todas mulheres têm mão, nenhuma mulher é igual a outra! Somos todas únicas. Minha alma é de mulher! E Deus me fez assim para eu ensinar amor e respeito para muitas pessoas. Deus não é a favor do ódio, do câncer, da fome, da ruindade", explicou.

''Mas Deus fez o homem e a mulher'. Meu amor, quem usa desse discurso, anos atrás diria que negros e indígenas não tinham alma. Antigamente, a discriminação e exclusão de negros e indígenas foi usada para justificar a escravidão. Ao questionar a identidade de uma mulher, jogamos ela na discriminação, na violência, na marginalização".

"Nossa luta diária de mulheres trans é uma extensão das lutas históricas contra racismo e colonização, entre muitas outras. Muitos se incomodam de eu não estar militando 24h por dia e estar postando looks caros. O que te incomoda? Eu ser uma mulher trans com esses looks caros e não estar no lugar de marginalização que você quer me colocar? Te incomoda uma mulher trans ter esses privilégios? Temos que cobrar dos nossos políticos! A dignidade e os direitos humanos não devem ser limitados por preconceitos. Ser mulher não é fácil, ser mulher trans é mais difícil ainda. Mas como é prazeroso", finalizou.