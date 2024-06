Reprodução/Instagram Eliezer e Viih Tube são pais de Lua e estão à espera do segundo filho, Ravi.





Eliezer recorreu às redes sociais para esclarecer os motivos pelos quais ele e sua mulher, Viih Tube deixaram de participar de eventos com celebridades. Além de serem pais de Lua Di Felice, de um ano, e estarem à espera do segundo filho, Ravi, o influenciador também desmentiu boatos sobre ciúmes.





"Por que vocês pararam de frequentar os eventos dos famosos? Já ouvi dizer que é por causa de ciúmes”, questionou um seguidor na noite desta quarta-feira (19). Eliezer prontamente respondeu, dizendo que ciúme é o menor de seus problemas atualmente.

"Vou te contar uma coisa que aprendi: depois que os filhos chegam, o ciúme vai para o fim da lista dos problemas do casal. Não vamos porque nos tornamos 'bichos do mato'. Adoramos ficar em casa. Nossa rotina começa cedo e termina cedo. Às 9 da noite, já estamos na cama. Quando dormimos tarde, o dia seguinte é um desastre, porque a Lua tem a rotina dela. E eu adoro ficar em casa", explicou Eliezer.

Durante a interação com os seguidores, Eliezer também revelou que ele e Viih Tube não estão tendo relações sexuais: “Suspenso por ordens médicas”, esclareceu.

Segunda gravidez

Em um momento, o influenciador perdeu a paciência com uma seguidora que sugeriu falta de entusiasmo na gestação. “Por que parece que nesta gestação vocês não estão tão empolgados?”, perguntou um usuário.

"Será que não estamos empolgados ou é você que não está tão animada quanto estava quando acompanhou a gravidez da Lua? Porque aqui estamos até fazendo o quartinho do Ravi. Talvez você tenha essa impressão porque nossa atenção está voltada para a Lua até o Ravi nascer, mas isso não quer dizer que estamos menos entusiasmados com o Ravi. Pode ser uma percepção sua. Isso acontece muito", respondeu Eli.

O empresário também explicou por que não usam aliança. "Não me julguem, mas acho brega kkkk. Apesar de sermos bregas em tantas outras coisas, né? Enfim... para mim, o que importa é o que construímos diariamente. Um acessório não tem esse peso para mim."

Outro seguidor perguntou se Viih Tube e Eliezer costumam mexer no celular um do outro: "O tempo todo! Kkkkk. Mas não porque achamos que vamos encontrar algo errado. Nosso celular é praticamente compartilhado. Para vocês terem uma ideia, meu Instagram está logado no celular dela. É muito mais prático assim. Sempre que um de nós precisa postar algo ou responder alguma coisa, usamos o celular do outro. Utilizamos o que estiver mais próximo."