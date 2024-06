Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Sandy presta bela homenagem no aniversário da mãe Noely Lima: “Grande inspiração”

Noely Lima , mãe dos cantores Sandy e Junior, celebrou mais um aniversário nesta quarta-feira, 19, recebendo uma homenagem especial da filha nas redes sociais. Em sua conta no Instagram, Sandy compartilhou uma foto da mãe acompanhada de uma carinhosa mensagem.

“Hoje é o dia da minha rainha! Mãe mais linda do Universo, minha grande inspiração. Desejo do fundo do coração que você tenha um início de ciclo leve, sereno e feliz. Que você possa colher todas as coisas lindas que planta no mundo e no meu coração. Obrigada por ser tudo o que é. Te amo!”, escreveu Sandy na legenda da publicação.

Os fãs da cantora também enviaram seus parabéns à esposa do cantor sertanejo Xororó nos comentários. “Tão linda! Viva a Noely”, disse uma seguidora. “Parabéns, Noely. Muita saúde física, espiritual e mental”, desejou outra. “Viva Noely! Que seja um lindo e leve novo ano. Muita saúde”, escreveu uma fã. “Ela é realmente maravilhosa! Parabéns, Noely!”, comentou outra pessoa.

O post Sandy presta bela homenagem no aniversário da mãe Noely Lima: “Grande inspiração” apareceu primeiro em EGOBrazil .