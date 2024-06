Reprodução Gretchen é cobrada por não comentar morte de Chrystian, com quem foi casada na década de 1980

Gretchen está sendo cobrada por internautas para homenagear o cantor Chrystian, com quem foi casada na década de 1980. O sertanejo, que fazia dupla com Ralf, morreu na noite de quarta-feira (19), após ser internado em um hospital em São Paulo.

No Instagram, a Rainha do Rebolado publicou um poema escrito pela mãe, Maria José, e escreveu: "Ter uma mãe poetisa é maravilhoso. Aliás, a arte sempre fez parte da nossa família. Minha vó tocava bandolim, minha mãe sempre cantou e escreveu poemas. Esse é o mais recente que ela enviou pra mim. Curtam um pouco desse dom que Deus deu pra ela".

Seguidores, no entanto, sentiram falta de uma menção à morte de Chrystian. "Pensei que fosse fazer alguma referência ao Chrystian, que faleceu esta madrugada. Estranho, afinal vocês foram casados", comentou uma internauta. "Chrystian faleceu", apontou outro. "Não vai falar nada da morte do seu ex?", questionou uma terceira.

Alguns, por outro lado, viram o post como uma homenagem. "Sensacional… Para quem sabe ler, um pingo no i é letra… respondeu com sensibilidade", disparou uma seguidora. "Amei a sua sensibilidade. Como fã, achei que você não diria nada, mas disse tudo", afirmou outra.



Um trecho do poema escrito por Maria José dizia: "Aí, a gente pensa no tempo. O que é? Tudo e nada. Hoje lindo como a natureza. Chove, esfria. Amanhã, Sol, que lindo! Esquenta, alegria! Olho no espelho e vejo o tempo. E não vejo nada, tudo real. Tudo igual. Um dia a gente se encontra. Assim é o poema que hoje faço. É o que posso fazer. Nada mal. Nada bem".

Casamento entre Gretchen e Crystian terminou com traição

Crystian foi o primeiro marido de Gretchen. Os dois foram casados quando ela tinha 22 anos e ele, 25. A relação durou poucos meses e acabou porque a cantora descobriu que o então marido a traía com chacretes, como eram chamadas as assistentes de palco de Chacrinha.

Em "Gretchen, uma biografia quase autorizada", a Rainha do Rebolado abriu o jogo sobre o momento que confrontou o cantor sobre as traições: "Perguntei, bufando, e diretamente ao Chrystian, se era verdade que tinha dormido com as chacretes. Ele não só assumiu, como confirmou que ela não era sua primeira aventura extraconjugal. Ou seja, várias delas haviam passado pela cama em que dormíamos juntos. Inclusive, acho que não poupou nenhuma [...]. Ele ainda teve a cara de pau de declarar que só transou com a Rita [Cadillac]".

Gretchen contou que rompeu o casamento e saiu de casa sem levar nada: "Pior que isso era constatar que o homem com quem havia me casado não era do tipo que se satisfazia com uma só mulher para se afirmar como macho. Diante das câmeras, ele se mostrava um maridão mas, ao voltar para casa, enchia nossa cama de mulheres. [...]. Fiquei tão traumatizada que, por um bom tempo, não quis ouvir a palavra casamento".





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp