A influenciadora digital Juju Salimeni , de 37 anos, deixou seus seguidores sedentos após usar um macacão nude colado ao corpo nesta quinta-feira (20). A musa fitness participou do Congresso Mundial de Medicina Estética em São Paulo, e exibiu os resultados de seu tratamento para redução das celulites, sempre com um sorriso no rosto.

Na legenda da publicação, Juju escreve: "Gostaram do look meninas?". Os seguidores a encheram de comentários positivos, exaltando a beleza da morena. Uma escreveu: "Tudo fica perfeito em você musa". Outro elencou: "ESTILO, BELEZA E ELEGÂNCIA!"

Juju está longe do Carnaval há dois anos, mas retornará a desfilar este ano como rainha de bateria da Barroca Zona Sul. Como preparação para atravessar o sambódromo do Anhembi, em São Paulo, a modelo optou por mudar sua rotina completamente.

A musa fitness iniciou uma dieta para conseguir ganhar massa muscular e já perdeu cerca de 10 quilos, conforme noticiou em seu Instagram na última segunda-feira (17).

Segundo Juju, o objetivo é conseguir ganhar mais 4 quilos de músculos, para conseguir sair dos 71 quilos que pesa atualmente e chegar nos 75 quilos.

Em uma conversa com seus seguidores, a influencer pediu para que o noivo Diogo Basaglia explicasse a mudança: "Os alimentos vão manter os mesmos, Juliana prefere batata que arroz. Em dia de carboidrato alto, uma refeição com arroz, porque tem mais carboidratos".

