Reprodução/Instagram A cantora mostrou o look fitness nas redes sociais





A cantora Lexa exibiu corpo malhado após treinar em uma academia, nesta quinta-feira, (20).



A artista mostrou o look fitness aos seguidores no Instagram. Ela usava um top roxo com uma legging preta.

Recentemente, Lexa compartilhou estar satisfeita com seu corpo, após chegar no peso ideal. Devido a problemas de saúde, a cantora tem dificuldades em emagrecer e disse que chegou a pesar menos de 60 kg com treino e dieta adequada.

"Ihuuuul! Faz muito tempo que eu não fico abaixo dos 60 kg. Tô feliz. Tenho hipotireoidismo e tireoidite de Hashimoto", explicou."Desde que descobri, travei uma 'guerra com a balança' mas, com a medicação correta, alimentação e exercícios, está dando certo!", comemorou.