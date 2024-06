Reprodução/Instagram Ex-atriz da RedeTV! oficializou a união com ator pornô espanhol

Luiza Marcato, ex-atriz de pegadinhas da RedeTV!, oficializou a união com o ator pornô espanhol Máximo García em uma cerimônia nudista em São Paulo. Conforme prometido, noivos e convidados estavam pelados.

A troca de alianças aconteceu na mansão do noivo, na Zona Oeste da capital paulista. O casal, que cria conteúdo adulto na internet, reuniu outras estrelas para a cerimônia, entre elas, a Miss Bumbum Larissa Sumpani, capa da "Playboy África", que foi uma das madrinhas ao lado do namorado, o também criador +18 Victor Prado.

As influenciadoras Paty de Paula, Rafaela Sumpani e Manuela Luísa também estiveram presentes. Peladas, elas aproveitaram a oportunidade para gravar cenas quentes.

“É nosso estilo de vida, não tem por que fazer uma cerimônia tradicional, na igreja ou algo assim. Não é a nossa realidade. Nos conhecemos nesse meio adulto, é o nosso mundo”, disse Máximo. “Foi tudo muito especial, no fim optamos por uma festa mais intimista, com pessoas que realmente são próximas. Não temos ciúmes, nos amamos e somos liberais. Estamos na melhor fase, felizes e juntos”, complementou Luiza.

Mesmo casados, os dois pretendem continuar gravando cenas picantes com outras pessoas.

Divulgação Casal formado por criadores de conteúdo adulto celebra casamento nudista em São Paulo

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp