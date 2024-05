Reprodução/Instagram Juju Salimeni abre as portas da mansão de R$8 milhões em condomínio de luxo

Juju Salimeni abriu as portas da mansão em condomínio de luxo em São Paulo. A influenciadora mora com o marido, Diogo Basaglia.

A casa, avaliada em R$8 milhões, possui 600m², piscina, closet e sala de cinema.





Além do casal, três cachorros, um Samoieda e dois Spitz, dividem a residência. Na garagem, o casal conta com duas Lamborghinis.

A musa fitness recebeu Pedro Scooby, no canal Podpah, e exibiu detalhes da mansão.

