Gil do Vigor detona pastor André Valadão após polêmica: 'Manipulador'

O economista Gil do Vigor não gostou das falas recentes do pastor André Valadão, onde o sacerdote desincentiva os fiéis a mandar os filhos para a faculdade. Através do Instagram, o ex-BBB detonou o evangélico, o chamando de manipulador. A crítica já conta com mais de 196 mil curtidas e apoio de diversos famosos como Bruno Gissoni, Paulinho Serra, Caroline Trentini, Adriane Galisteu, Déa Lucia e Pocah.

"Eu acabei de ver um vídeo do André Valadão... Ele usa uma metáfora dizendo que é melhor que seu filho venda picolé na garagem do que estude. Essas pessoas querem manipular vocês, usam da ignorância para juntar massas e, assim, dominar. A falta de conhecimento é um prato cheio para esses manipuladores", disse Gil.

"Já que ele quer utilizar a Bíblia, esqueceu que em João é falado que 'quando receberes a verdade, ela vos libertará'. O conhecimento e a verdade não liberta apenas o espiritual. Ele liberta da pobreza, da miséria, da desigualdade. Um país que investe em educação, um povo que estuda, que conhece, que aprende, é um povo que é inteligente. A gente consegue tomar melhor as decisões. É inadmissível que um homem que tem acesso a tantas pessoas gere e espalhe desinformação. É um absurdo! Como ele fala que mulher que for para faculdade é isso ou aquilo? Que vai se afastar de Deus?", questionou indignado.

Na sequência, o economista citou o atual PhD nos Estados Unidos e apontou que o estudo nunca o separou de Deus. "As pessoas têm direito de aprenderem, se libertarem dessas pessoas enganadoras, manipuladoras, falsos profetas, que utilizarão o nome de Deus dizendo serem perfeitas, mas, na verdade, são lobo em pele de cordeiro. Cuidado e lembrem-se: quem é contra a educação, é contra vocês", finalizou.