Reprodução André Valadão polemiza ao ir contra faculdades: 'Não manda teu filho'

O pastor evangélico André Valadão polemizou ao publicar um vídeo recomendando os fiéis a não mandarem os filhos para a faculdade. Na pregação publicada no Instagram, ele aponta que o ambiente acadêmico pode desvirtuar os herdeiros, o que faria eles irem ao 'inferno'. O trecho foi duramente criticado por internautas.

Durante um culto, o líder da Igreja Batista da Lagoinha, localizada em Belo Horizonte (MG), fez apontamentos polêmicos relacionados ao meio universitário. "Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Não manda! Vai vender picolé na garagem. 'Ah, mas eu não criei meu filho para isso'. Você criou para quê? Para ele ir para o inferno, pô?", provocou a plateia de fiéis.

Ele também abordou o tema especificamente para mulheres. "Criou a sua filha para quê? Para virar uma vagabunda? Ou você a criou para virar uma mulher santa, uma mulher digna de família? Aí ela tem um diploma, é rodada, é doida...", continuou.

"Você vai falar de Jesus e ele diz assim: 'não fala de Deus para mim, não'. Acabou sua vida, irmão. Aí você vem para a igreja. 'O que eu errei?'. Você aceitou. Você, papai e mamãe. E se você está vivendo essa situação, eu tenho boas novas para você. Não pare de lutar pelos seus filhos", completou.

Nos comentários da publicação, internautas ficaram revoltados com a fala do pastor. "Esse cara nunca vendeu um picolé, não sabe o que é pegar no pesado, sempre foi sustentado pelo pai e pela Igreja. Claro que vai pregar contra a faculdade ela é um perigo para esse tipo de pessoa por que ela faz com que você pense, e conhecimento é libertador", apontou um.

"É cada absurdo que esse tipo de gente fala… O pior é que, infelizmente, eles conseguem fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas", criticou outro.