Reprodução/Instagram Pocah recebe declaração romântica do namorado, Ronan Souza





Em clima de romance do dia dos namorados, a cantora Pocah recebeu uma declaração do namorado, Ronan Souza pelo Instagram, nesta segunda-feira (12).

O amado escreveu: “Mais um um dia 12 juntos. São 4 anos compartilhando os melhores momentos da vida ao seu lado. Vivi, quero te agradecer do fundo do meu coração por ser a minha melhor amiga, namorada e esposa. Sua companhia traz paz, leveza e muito amor! Nossa conexão é única, nascemos um pro outro, estarei sempre do seu lado lutando por você e seus sonhos. Te amo demais minha eterna namorada.”

Ronan, antes de Pocah, já namorou Anitta, por 3 meses e hoje, está junto com a amada a 4 anos.

A cantora, de 24 anos, nasceu na Biaxada Fluminense e foi criada em Duque de Caixias. Ela já é mãe de Vitória, de 5 anos, fruto do relacionamento com o ex-companheiro MC Roba Cena.