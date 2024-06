Reprodução Paula Fernandes ganha flerte de Whindersson Nunes em post de fotos nua

A cantora Paula Fernandes impressionou os internautas nesta terça-feira (18) ao publicar novas fotos de um ensaio sensual nu. Através do Instagram, a artista também chamou atenção de famosos, como o humorista Whindersson Nunes, que não perdeu a oportunidade de flertar.



Em promoção da nova música "Anota Aí", Paula Fernandes publicou registros sensuais, onde aparece sem roupa, com apenas alguns elementos escondendo as áreas íntimas. "Oi, ex. Anota Aí o que você perdeu", provocou na legenda.

Nos comentários, a cantora recebeu diversos elogios pelo ensaio sensual. Quem também ficou impressionado com os cliques foi o humorista Whindersson Nunes. "Nem perdi e achei foi massa", comentou, flertando com a artista.

O comentário conquistador do comediante não passou despercebido por outros internautas, que se divertiram com a situação. "Atacante camisa 10", comentou um. "Ligeiro", apontou outro.

Paula Fernandes anuncia fim do relacionamento com Rony Cecconello

A cantora Paula Fernandes anunciou o fim do relacionamento com Rony Cecconello em setembro de 2023. Através de um desabafo, a cantora pediu respeito ao momento delicado.

"Em respeito a todas as pessoas que me querem bem, preciso compartilhar com vocês que meu relacionamento chegou ao fim. Agradeço o carinho de todos e peço que respeitem este meu momento. Eu sempre acreditei que o amor é para sempre. Não é à toa que esse sempre foi o tema principal nas minhas músicas. Porque eu sou amor. Sou feita de amor", disse ela.

A cantora reforçou que acredita no amor, mesmo após o fim do relacionamento com Rony Cecconello. "Eu sigo adiante acreditando que o amor é uma das maiores forças do universo e que um dia ele se abrirá de novo para mim", completou.

Paula e Rony estavam juntos desde 2019. O pedido de namoro aconteceu no dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Paula apagou as fotos ao lado do ex-namorado das redes sociais.

