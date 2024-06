Reprodução/Instagram Preta Gil comenta foto de affair: 'Foi assim que esqueci meu ex'

Preta Gil aumentou os rumores de affair ao comentar uma foto do cantor O Kannalha. O baiano compartilhou uma foto sem camisa no perfil do X, antigo Twitter, e chamou a atenção da cantora.

"E foi assim que eu esqueci meu ex kkkkkkk", escreveu ela.

A frase faz referência a música 'Nego Doce', onde ele diz: "vem brincar com o nego doce, vou fazer de um jeito que tu vai esquecer teu ex".

Vale lembrar que os rumores de affair entre Preta Gil e O Kannalha iniciaram em janeiro e aumentaram no Carnaval, quando os dois apareceram juntos no Camarote Expresso 2222, de Gilberto Gil.

O Kannalha é um cantor de pagode baiano que ganhou destaque na música Penetra, do álbum Noitada, de Pabllo Vittar, que ganhou remix com o DJ Pedro Sampaio. Além dessa, outros sucessos são Nego Doce, Verão Doce, Fraquinha, Final de Semana na Favela, Penetra, Calado Vence 777 e Traficante de Desejos.

E foi assim que eu esqueci meu ex kkkkkkkkk — Preta Gil (@PretaGil) June 18, 2024





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp