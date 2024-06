Reprodução/Instagram/TV Globo Tati Machado revela conversa que teve com o marido sobre beijar professor da 'Dança dos Famosos'

Casada há 13 anos, Tati Machado deu detalhes sobre a conversa que teve com o marido sobre beijar seu par da 'Dança dos Famosos'. Neste domingo (16), a jornalista e o professor Diego Maia terminaram a apresentação com um beijo na boca e deram o que falar.

No 'Encontro com Patrícia Poeta' desta segunda-feira, Tati contou que já havia conversado com o marido sobre a possibilidade de rolar um beijo durante alguma performance. "Olha só Brasil, vocês sabem que eu sou casada há 13 anos com meu mozão maravilhoso, Bruno, lindo, incrível…", começou ela.

"Desde o começo, eu falei para ele: 'Se chegar esse momento de a gente precisar, vamos fazer acontecer'. Cada um joga com a sua estratégia. Aí a gente falou: 'Nossa, acho que tem que ser nesse momento, na valsa'. Porque eu não queria também que, se tivesse que fazer uma cena de beijo, que fosse aleatório", disse.

Tati Machado também revelou qual foi a reação do marido com a conversa. "Ele falou: 'Tati, se é para você chegar lá [na final] dia 7 de julho, vai aí, mas não conta muito comigo, não'. Mas ele ficou de boa", concluiu ela, bem-humorada.



