Reprodução/Instagram Kerolay Chaves recebeu uma oferta de R$ 100 mil para provar que seu bumbum era natural

A influenciadora e produtora de conteúdo adulto Kerolay Chaves fez um raio-X após ser desafiada a provar que seu bumbum é natural. Segundo ela, só aceitou a proposta depois que um de seus assinantes ofereceu o valor de R$ 100 mil.

“Desafio aceito. Para acabar com as especulações, fiz um exame de raio-X e aqui está a prova! Tudo é natural e, inclusive, nunca mexi no rosto também”, disse Karolay.

“Gosto do natural sabe, isso vale pra qualquer parte do corpo. Única coisa que fiz foi colocar lente de contato nos dentes, porque um dos da frente era meio tortinho e fazia sombra no de trás, o que me incomodava nas fotos”, acrescentou a jovem de 23 anos.

"Sempre gostei da transparência com vocês, meus seguidores/assinantes, e esse é mais um exemplo de como prezo pela autenticidade”, afirmou.



Kerolay Chaves posa ao lado de seu raio-x. Ela fez um exame de raio-x para provar que seu bumbum é natural. Kerolay Chaves de biquíni na praia. Kerolay Chaves celebrou seus 23 anos em maio