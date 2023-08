Urach a Pipokinha: 5 mulheres que ficaram milionárias com nudes na web

Diversas personalidades têm conquistado boa parte do público do Privacy, uma plataforma de conteúdo adulto concorrente do OnlyFans. As mulheres têm faturado uma bolada e recebem muuuito dinheiro pelas publicações pornográficas. Entretanto, a chegada de Andressa Urach à empresa fez com que outras mulheres que estavam liderando esse ranking caíssem de posição entre as mais bem pagas. Veja o Top 5: