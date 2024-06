Reprodução/Instagram Dani Souza revela cachê baixíssimo que ganhava no 'Pânico'

Dani Souza detalhou os bastidores do programa Pânico, onde ficou conhecida como Mulher Samambaia. A ex-Panicat revelou o valor do cachê das assistentes de palco e surpreendeu.

A influenciadora explicou que recebeu a oportunidade na TV após posar para uma revista adulta.

"Ganhei um concurso para fazer a capa da Playboy. Nesse meio tempo, fazendo a capa e todo aquele trâmite, fui chamada pra fazer um teste na TV. Fazia a menor ideia", disse ela ao Splash Encontra, do UOL.

A esposa de Dentinho contou que apesar de estar na TV, não tinha luxos. "A gente ganhava R$ 200 por programa e R$ 800 no mês. Por que a gente ganhava pouco? Porque o Emílio sabia que com eventos a gente tirava um valor muito maior. A gente usava do programa pra fazer os nossos eventos. Às vezes, tirava quase R$ 30 mil no final de semana", revelou.

Além disso, Dani detalhou o cachê para posar nua na revista. "Acho que na época ganhei R$ 150 mil (equivalente a R$ 620 mil corrigido para os dias atuais) e foi onde comprei meus apartamentos na minha cidade (Lajes, em Santa Catarina). Quem fazia capa da Playboy era a menina mais famosa da cidade e falei: 'Agora chegou a minha vez, vou fazer'", declarou.

