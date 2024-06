Instagram Zaya posando com um carro avaliado em quase R$ 2 milhões

O marido da cantora Simone Mendes, Kaká Diniz, encantou os seus seguidores nesta segunda-feira (17). O empresário compartilhou fotos da filha do casal, Zaya, em cima do capô do carro, um Porsche 911, que tem versões que podem chegar aos R$ 2 milhões.



Na legenda, o empresário escreveu: "Aquele ditado: 'Duas Máquinas que tanto faz'. Mas 'ELA' Zaya Diniz é muito mais potente, o ronco do motor é maior, o combustível nunca acaba, tem vontade própria (carro não tem), mas é um amor indescritível."

Ele continua: "Ela é linda, o modelo muda a cada dia, nova pintura todas as manhãs… essa é a máquina que conquista meu coração todas as manhãs! Te amo filha! Você tem uma máquina dessa em casa? Me fala o nome dela ou dele!"

O perfil no Instagram de Zaya conta com mais de 1 milhão de seguidores. Além da pequena, o seu irmão, Henry Diniz, também possui um perfil milionário, com mais de 1 milhão de pessoas o seguindo.

Simone, que cantou na etapa Pedro Leopoldo (MG) do Circuito Sertanejo no último sábado (15), comentou a publicação do amado. Ela escreveu: "Minha linda".

