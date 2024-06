Reprodução/Instagram Internautas acusam Luana Piovani de transfobia após comentário sobre atletas trans nas Olimpíadas

Luana Piovani está sendo acusada de transfobia após um comentário feito na manhã desta segunda-feira (17). Em seu perfil do Instagram, a atriz compartilhou a notícia de que a nadadora transgênero norte-americana Lia Thomas está fora das Olimpíadas após perder um processo em que questionava uma regra da federação internacional World Aquatics que proíbe mulheres trans de participar de competições femininas. Ao comentar o assunto, Luana escreveu: "Sou contra trans competirem com mulheres".

A declaração repercutiu negativamente entre internautas. "E eu que passei a vida inteira defendendo a barraqueira da Luana Piovani para no final essa mãe perfeita aparecer dando show de transfobia. Que raiva de mim por ter feito esse papelão, ainda bem que a Justiça enxerga melhor quem ela é", escreveu um usuário do X, antigo Twitter.

"É hoje que a Luana Piovani vai ser cancelada", apontou outro. "Luana Piovani, sua carreira acaba aqui", comentou uma terceira. "Luana Piovani transfóbica, morreu cedo a querida", publicou mais um.

Bom dia, meu grupo! Bom dia, meu grupinho! E eu que passei a vida inteira defendendo a barraqueira da Luana Piovani, pra no final essa mãe perfeita aparecer dando show de transfobia. Que raiva de mim por ter feito esse papelão, ainda bem que a justiça enxerga melhor quem ela é. pic.twitter.com/TuuzbaaFIz — Dudu Barros (@odudubarros) June 17, 2024





É hj que a Luana Piovani vai ser cancelada — emi edtwt (@tiagoelmal) June 17, 2024





luana piovani sua carreira acaba aqui — ༺ lola ༻ (@lolanesquik) June 17, 2024





luana piovani transfobica, morreu cedo a querida — lagarta de fuego 🇵🇸🏴‍☠️✨ (@gastrogamia) June 17, 2024









