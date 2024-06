Reprodução: Instagram Cristiano foi internado no último domingo (9) para cirurgia de retirada da vesícula biliar

O cantor Cristiano, da dupla sertaneja com Zé Neto , recebeu alta na manhã desta terça-feira (11) após realizar uma cirurgia na vesícula biliar. O artista foi para o hospital às pressas no domingo (9) devido a dores na região do abdômen.

Segundo a assessoria do cantor, ele já está em casa com a família, na cidade de São José do Rio Preto. "Reforçamos que Zé Neto irá cumprir a agenda de shows sozinho, até o retorno de seu parceiro Cristiano", justificaram.

De acordo com informações do colunista Leo Dias, o artista sentiu fortes dores abdominais no domingo (9). Por isso, ele foi ao hospital e prontamente levado À sala de cirurgia para retirar a vesícula biliar .

Desde 2011, Zé Neto & Cristiano são uma dupla sertaneja. Durante esses 12 anos, os cantores conquistaram diversos fãs ao redor do país com sucessos como as faixas "Notificação Preferida" e "Largado às Traças".

