Jeff PACHOUD/AFP Taylor Swift no palco do Groupama Stadium, em show do The Eras Tour, em Decines-Charpieu, na França, em 2 de junho de 2024

As apresentações de Taylor Swift em sua turnê “The Eras” sempre marcam as cidades por onde passam, durante o último final de semana os fãs da cantora botaram a cidade de Edimburgo para tremer, literalmente.

Na sexta-feira passada (7), os “Swifties”, como são conhecidos os fãs da cantora, dançaram tanto durante o show, que aconteceu no Murrayfield Stadium, que causaram uma atividade sísmica a 6 km de distância do local, de acordo com a organização de Pesquisa Geológica Britânico (BGS, na sigla em inglês).

Segundo as autoridades escocesas, o show de sexta à noite “foi o mais enérgico” de todos os três shows que aconteceram no último fim de semana, com 23,4 nanômetros (nm) de movimento. Os shows de sábado e domingo, no entanto, não ficaram muito atrás, chegando a 22,8 nm e 23,3 nm, respectivamente.

A agência de monitoramento de terremotos do Reino Unido ainda informou que o efeito foi mais forte, em todas as três apresentações, durante as músicas “Ready For It?”, “Cruel Summer” e “Champagne Problems”. O tremor também foi sentido enquanto Taylor cantava seus sucessos “Shake It Off”, “But Daddy I Love Him” e “Getaway Car”.

Para se ter uma noção, no show da sexta-feira, durante a música “Ready For It?”, foram registrados 160 batimentos por minuto de atividade, que transmitiu cerca de 80 kW de potência. Conforme a BGS, isso é “equivalente a cerca de 10 a 16 baterias de carro”. Apesar de serem números impressionantes, a organização afirma que é improvável que os tremores tenham sido sentidos por qualquer pessoa que não estivesse nas imediações.

O “Terremoto Swift”, no entanto, não é uma novidade. Em julho de 2023, os fãs da cantora causaram um tremor de 2,3 de magnitude em Seattle, nos Estados Unidos.

"Edimburgo!!! Você realmente me surpreendeu neste fim de semana”, escreveu Taylor Swift em sua conta no Instagram na segunda-feira (10). “Obrigado por quebrar o recorde de público de todos os tempos para um show em um estádio na Escócia 3 vezes consecutivas e por todas as maneiras como você nos fez sentir em casa. Amo vocês”, escreveu ela para os 220 mil fãs que compareceram aos shows na capital escocesa.

Cada show teve um público mínimo de 73 mil pessoas, segundo a CNBC. Os três shows de Swift são agora os mais assistidos da história da Escócia.