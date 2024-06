Reprodução/Instagram Affair de MC Daniel, Lorena Maria expõe ataques racistas nas redes sociais

Lorena Maria expôs os ataques racistas que vem recebendo na web desde que passou a ser vista com cada vez mais frequência com MC Daniel. O funkeiro e a empresária já não fazem mais questão de esconder que estariam vivendo um affair, o que tem rendido comentários maldosos à moça.

"Eu simplesmente uma Barbie ambulante e um monte de mulher branca vindo me chamar de feia. Vocês não estão disfarçando...", escreveu Lorena, nos Stories de seu Instagram nesta quinta-feira (13).

Na sequência, ela ironizou os comentários que recebeu: "'Trocou' brancas pra ficar com uma preta???? Que absurdo! Nem combina".

No perfil de Lorena Maria, é possível ver alguns dos ataques que ela tem recebido por parte de internautas, inclusive a comparando com Mel Maia, ex-namorada de Daniel. "Daniel saiu da Mel Maia pra isso? Tá descendo de nível mesmo", escreveu uma usuária da plataforma em uma foto publicada por Lorena.

"Trocou a Yasmin [Brunet] por essa mina?", "O Daniel é muito aleatório, mas dessa vez pegou pesado", "Rodou, rodou e pegou a pior" foram outros comentários que ela recebeu.



