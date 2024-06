Bruno Mars fará show beneficente em prol do RS Na última quinta-feira (13), o cantor Bruno Mars anunciou um show extra no Brasil em prol do Rio Grande do Sul. Em parceria com uma marca de cerveja e a ONG Ação da Cidadania, o show exclusivo acontecerá no dia 1º de outubro, em São Paulo. “Para concorrer a um par de ingressos do show, […]

