Instagram O evento acontece tradicionalmente no mês de dezembro

A 'Farofa da Gkay 2024' nem está perto, mas os burburinhos já começaram . A influenciadora digital e humorista Géssica Kayane, a Gkay , deu um spoiler nesta quinta-feira (13) sobre como será o evento neste ano, com uma mudança no formato na tradicional festa que reúne diversos influenciadores para comemorar o seu aniversário.

Nos Stories do Instagram, a humorista abriu uma caixinha de perguntas para os seguidores interagirem com ela. Em uma das perguntas, um seguidor pede: "Manda novidades/spoiler da Farofa 2024".

Na resposta, Gkay postou uma foto com cara de misteriosa e escreveu: "Vai ser aberta, serão vendidos para um público de 5 mil pessoas". Essa será a primeira vez que o evento contará com um público que não seja convidado.

O evento acontece em dezembro para a comemoração do aniversário de Gkay , reunindo diversos influenciadores e personalidades da mídia para uma festa que dura diversos dias.

Tirulipa processado por polêmica na Farofa de 2022

O humorista Tirullipa, de 39 anos, foi condenado pela Justiça de São Paulo por danos morais a drag queen Halessia, de 27 anos. A ação foi movida após a festa "Farofa da Gkay", de 2022, em que o apresentador foi expulso devido ao comportamento impróprio. Tirullipa deverá pagar uma indenização de R$ 25 mil à Halessia.

A decisão foi publicada no dia 21 de maio, pelo juiz de direito Rodrigo Ramos. No documento, ele cita que a conduta do de Tirullipa "ofendeu os direitos à intimidade, à honra e à imagem do requerente, expondo parte do corpo íntima e reservada dele a milhares de pessoas, sem houvesse o desejo de fazer tal exposição".

Em 2022, Halessia abriu a ação contra o humorista e disse nas redes sociais: "Eu não podia deixar isso passar em branco, porque alguém que comete isso uma vez e passa em branco vai cometer outras vezes".

Segundo a drag queen, quando o humorista abaixou sua sunga, ela teria se sentido exposta, uma vez que diversas pessoas estavam ao seu redor com celulares nas mãos. "Me senti muito lesado, muito constrangido. No dia, eu fiquei bem mal. Tentei meio que levar na brincadeira, deixar de lado por não saber o que estava acontecendo, mas foi algo que me abalou".

